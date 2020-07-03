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Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 11:32 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 11:32

Kocaeli'de yaşayan 60 yaşındaki sınıf öğretmeni Erdal Karaman, 12 yıl önce yakalandığı tip 2 diyabet hastalığından günde en az 40 kilometre bisiklet sürerek kurtuldu.


İzmit ilçesinde bir okulda görev yapan Erdal Karaman'ın hayatı 2008  yılında yakalandığı tip 2 diyabet ile değişti.
 
Hastalığı nedeniyle günde üç defa kan şekerini ölçtüren, yediği,  içtiğini not eden ve insülin kullanan Karaman, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen  bu rutinlerden kurtulmak için diyet ve spora başladı.
 
Diyet ve spor yaparak önce fazla kilolarından kurtulan Karaman'ın,  arkadaşının sayesinde aktif bisiklet sporuna başlaması ise hayatının en önemli  dönüm noktalarından biri oldu.
 
Günde en az 40 kilometre pedal çeviren, havanın iyi olduğu günlerde  80-90 kilometrenin altına düşmeyen Karaman, aktif şekilde bisiklet sürmeye  başladıktan sonra insülin kullanmayı bıraktı.
 
Hayatının bir parçası haline gelen bisikletiyle Kocaeli ve çevresini  gezen Karaman, gezileri sırasında çektiği fotoğrafları ve tecrübelerini sosyal  medyadaki takipçileriyle paylaşıyor.
 
Paylaşımlarıyla çevresindeki pek çok kişinin bisikletle tanışmasını  sağlayan Karaman, gelecekte Türkiye turu yapmayı planlıyor.
 
"Bisiklete aşık oldum desem yeridir"
Erdal Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılında vücut  ağırlığı 100 kilogramın üzerindeyken tip 2 diyabete yakalandığını söyledi.
 
Diyabete yakalandıktan sonra insülin kullandığını, çözüm için spora  başladığını anlatan Karaman,  başlangıçta yüzde 11,8 olan HbA1C (3 aylık kan  şekeri ortalamasını gösteren tahlil)  düzeyinin spora başladıktan 6 ay sonra  yüzde 6'ya düştüğünü kaydetti.
 
Karaman, bir arkadaş sayesinde 2015'te aktif olarak bisiklet sporuna  başlamasıyla hayatının tamamen değiştiğini anlatarak, "Bisiklete aşık oldum desem  yeridir. Günlük en az 40 kilometre sürüyorum, doğayla iç içeyim." diye konuştu.
 
Bisiklet sayesinde yaşam kalitesinin olumlu yönde değiştiğini  vurgulayan Karaman, "Bisiklet doğanın büyütecidir. Arabayla geçtiğiniz yeri fark  edemiyorsunuz ama bisikletle geçtiğiniz yerlerin ne kadar güzel olduğunu  görüyorsunuz. Özellikle Kocaeli'nin muhteşem bir yer olduğunu bisiklete bindikten  sonra anladım." ifadesini kullandı.
 
"2019'da 11 bin 800 kilometre bisiklet sürdüm"
Erdal Karaman, aşırı yağmurlu ve karlı havalar dışında her gün  bisiklet kullandığını aktararak, "2019'da 11 bin 800 kilometre bisiklet sürdüm.  2020 hedefim 15 bin kilometre, şu anda 7 bin kilometredeyim. Sıklıkla her gün  biniyorum." dedi.
 
Aktif olarak bisiklet binmenin sağlığına olumlu etkisi olduğunu  belirten Karaman, şöyle devam etti:
"Diyabete yakalandığımda günde üç kere şekerimi ölçtürüyordum;  yediğimi, içtiğimi not ediyordum. Bisiklet sürerek onlardan ve insülin  bağımlılığından kurtuldum.  Yaşam kalitem çok arttı. Öğrencilerime, velilerime,  yakın çevreme örnek oldum. Herkes gezdiğim yerleri sosyal medyadan imrenerek  takip ediyor. Benden görerek bisiklete binen çok kişiye şahit oldum."
 
Karaman, arkadaşlarıyla uzun doğa sürüşleri yaptıklarını dile  getirerek geleceğe yönelik planları arasında bisikletle Türkiye turu yapmak  olduğunu ifade etti.
 
Özellikle ailesinde diyabet hastası olan ve fazla kilolu olan gençlere  bisiklete binmelerini tavsiye eden Karaman, "Başlarken çok fazla yüklenmemek  gerekiyor, kondisyon toplamak gerekiyor. Hemen pes etmesinler. İlk başladığımda  hemen pes ediyordum, rampa çıkanlara hayret ediyordum. Şu anda benim Yalova ve  İzmit bölgesinde çıkamadığım rampa yok. Biraz azim olduktan sonra her şey  hallolur." dedi.
 
Karaman, diyabetle mücadelenin temel ilkelerinin sigara içmemek, aktif  olmak, fazla kilolardan kurtulmak, doğru ve düzenli beslenmek olduğunu sözlerine  ekledi.
 

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Sınıf öğretmeni diyabet bisiklet
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