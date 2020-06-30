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Singapur’da binada yangın: 150 kişi tahliye edildi

DHA |  30 Haziran 2020 Salı - 15:03 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 15:03

Singapur’da çok katlı bir binada çıkan yangında, binada yaşayan 150 kişi tahliye edildi.


Singapur’un Jalan Batu kentinde, sabah saatlerinde çok katlı bir binanın 6. katındaki dairenin, yatak odasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Çıkan yangında binada yaşayan 150 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
 
Singapur Sivil Savunma Gücü (SCDF) sözcüsü, “Yangın bir su jeti ve bir basınçlı hava köpüğü (CAF) ile sırt çantası kullanılarak söndürülmüştür.” denildi. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşamadığı bildirilirken, SCDF’nin, yangın ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
 
 

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Singapur yangın tahliye
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