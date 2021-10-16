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Sinemaya 65 milyon 450 bin lira destek

AA |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 16:33 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 16:33

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 356 proje için sinema sektörüne 65 milyon 450 bin lira destek sağlandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu senenin son destekleme kurulu  toplantısında sinema sektörüne 18 proje için 17 milyon 450 bin lira destek verildi.
 
Bu yılın beşinci destekleme kurulunda, ilk uzun metrajlı kurgu film  yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, dağıtım ve tanıtım desteği ile çekim  sonrası türlerinde 99 proje, bakanlık ve sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8  kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.
 
Bakanlığın verdiği desteklerle 5 yönetmenin ilk uzun metrajlı sinema  filmini yapabilmesine olanak sağlandı. 5 "ilk uzun metrajlı kurgu film yapım"  projesine 3 milyon 750 bin lira, 11 "uzun metrajlı sinema film yapım" projesine  13 milyon 300 bin lira, 2 "çekim sonrası" projesine ise 400 bin lira destek sağlandı.
 
Yönetmen Banu Sıvacı'nın "Günyüzü" ve "Bozkır", yönetmen Ali Özel'in  "Beklenti", yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Ölüleri Yakma Cemiyeti", yönetmen  Tayfun Pirselimoğlu'nun Cannes Film Festivali'nin "Cinefondation Atelier"  bölümüne seçilen "İdea", yönetmen Pelin Esmer'in "O da Bir Şey mi", yönetmen  Derviş Zaim'in "Suç", yönetmen Erdem Tepegöz'ün "Çığ" ve yönetmen İsmail Güneş'in  "Kurban" filmleri Bakanlık tarafından desteklenen yapımlar arasında yer aldı.
 
Ayrıca, yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in üstleneceği ve Türk  edebiyatının önemli isimlerinden Mustafa Kutlu'nun "Yıldız Tozu" eserinden aynı  isimle uyarlanan film projesi de destek almaya hak kazandı.
 
Böylece, bu yıl içerisinde 356 proje için sinema sektörüne 65 milyon  450 bin lira destek verildi.

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