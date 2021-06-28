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Sinemalar ne zaman açılıyor? Sinemalar açık mı? 1 Temmuz'da sinemalar açılacak mı?

28 Haziran 2021 Pazartesi - 14:02 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 14:02

Uzun bir süredir kapalı olan sinema salonları ile ilgili yeni karar bekleniyordu. Son kabine toplantısının ardından sinema salonlarının açılması kararlaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Temmuz ve sonrasını kapsayan Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde sinema salonları ile ilgili karar da yer aldı. Peki, Sinemalar ne zaman açılıyor? Sinemalar açık mı? 1 Temmuz'da sinemalar açılacak mı? İşte sinema salonları ile ilgili detaylar...


İçişleri Bakanlığı'ından 1 Temmuz genelgesi yayımlandı. Salgın nedeniyle kapalı olan bir çok iş yeri gibi sinemalar da uzun süredir hizmet veremiyordu. Son Kabine toplantısının 1 Temmuz kararları sonrasında sinema salonlarının 1 Temmuz itibariyle açılması kesinleşti ve İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesinde yer aldı. 
 
 
SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK? 
 
İçişleri Bakanlığı'nın 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde şu bilgilere yer verildi: 
 
"Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla; halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir. Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir. "

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