Sinemalar ne zaman açılıyor? Sinemalar açık mı? 1 Temmuz'da sinemalar açılacak mı?

İçişleri Bakanlığı'ından 1 Temmuz genelgesi yayımlandı. Salgın nedeniyle kapalı olan bir çok iş yeri gibi sinemalar da uzun süredir hizmet veremiyordu. Son Kabine toplantısının 1 Temmuz kararları sonrasında sinema salonlarının 1 Temmuz itibariyle açılması kesinleşti ve İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesinde yer aldı.
SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı'nın 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde şu bilgilere yer verildi:
"Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla; halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir. Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir. "