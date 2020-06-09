Sinemalar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin açılacağı tarihini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni normal dediğimiz gerçeğin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız’’ ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, Sinema, tiyatro gösteri merkezi yerlerinin açılış tarihini açıkladı.

Kabine Toplantısı uzun bir aranın ardından Beştepe'de ilk kez yüz yüze yapıldı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamlarda bulunan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin açılacağı tarihini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinema, tiyatro gösteri merkezi gibi yerler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçecektir.