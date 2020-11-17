Sinemalar kapandı mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı mı? İşte yeni koronavirüs tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Kritik toplantıda yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili kararlar çıktı. Toplantının ardından kameralar karşışına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal hayata ilişkin yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Okulların online olarak devam etmesi, 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması ve hafta sonu yasakları başta olmak üzere sosyal hayatın her alanında yeni kısıtlamalar getirildi. Halı sahalar, kahvehaneler, alışveriş merkezlerini de kapsayan yeni tedbirler sinemalara da getirildi. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin yeni koronavirüs tedbirlerini açıklaması bekleniyor. Peki, Sinemalar kapandı mı? Sinemalar ne zamana kadar kapalı kalacak? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamaları...

İstanbul başta olmak üzere bir çok şehirde koronavirüs ile ilgili vaka artışlarının görülmesi hükümeti yeni tedbirler almaya zorladı. Bugün Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yeni koronavirüs tedbirlerini tek tek açıkladı. Eğitim , sosyal hayat ve çalışma hayatını yakından ilgilendiren önlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadelede kurallara uyması ve daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz." diyerek açıkladı.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koruyucu tedbirler kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler yaşanırken, tehdit sürüyor. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen ölüm sayıları, Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde tedbirlerin sıkılaştırmasına sebep oldu. Salgının seyri tırmanışını sürdürürse, hepimiz için can acıtıcı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Türkiye olarak salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak çalışmaları sürdürme görevimiz var. Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadelede kurallara uyması ve daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Amacımız bir an önce ülkemizi bu salgın illetinden kurtararak hedeflerimize ulaşmaktır. Kabine toplantımızda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. " dedi.

SİNEMALAR KAPANDI MI?

Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler şu şekilde:

- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

- Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

- 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

- Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

- Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

- Şehirlerdeki sigara içme yasağı sürecek.

- Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tedbirleri açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yeni tedbirleri içeren genelgesi bekleniyor. Genelgede haftasonu yasakları, 65 yaş ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması, halı sahalar, kıraathaneler, alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaförler, sigara içme yasağı, ve sinemalar ile ilgili detaylı açıklama yer alacak.