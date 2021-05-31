Sinemalar açıldı mı? 1 Haziran sonrası tiyatro salonları ve sinema salonları açılacak mı? Kabine Toplantısı sonrası sinema ve tiyatrolarda son durum!

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önemler nedeniyle sinema salonları ile tiyatrolar izleyiciye ve seyirciye kapanmıştı. Koronavisten en çok etkilenen kültürel ekinliklerin yeni alınan kararlar kapsamına eklenip eklenmediği merak ediliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı kararlar sorgulanıyor. Peki, sinema salonları ve tiyatrolar açıldı mı? 1 Haziran sonrası tiyatro salonları ve sinema salonları açılacak mı?

Sinema salonları ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Koronavirüssalgını nedeniyle uzun bir süredir kapılarını seyirciye kapatan sinema salonları ile tiyatroların 1 Haziran sonrası için açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminin sona ermesi ile kademeli normalleşme başladı. Bu süreçte uygulanacak kurallar, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle anlatıldı. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Bugün açıklanan Kabine Toplantısıyla ikinci kademeli normalleşme planı belli oldu. İşte Kabine Toplantısı sonrası sinema ve tiyatrolarda son durum!

Sinema ve tiyatrolar açıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler hakkında alınan kararları açıkladı.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek. Tiyatrolar, sinemalar salonları kapalı kalmaya devam edecek.