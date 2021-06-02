Sinemalar açık mı? Sinemalar ne zaman açılacak? Sinemalar nasıl çalışacak?

Koronavirüs salgınının başından bu yana sinemalar ile ilgili bazı kurallar getirilmiş, alınan kararlarla uzun süre kapalı kalmıştı. Salgının en çok etkilediği sektörlerden biri olan sinemalar, son yayınlanan genelge ile viris tedbirleri kapsamında yeniden açıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri başlıklı genelye göre, sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu tedbirleri, hizmet verebilecek sektörler ve yasakların devam etmesine karar verilen iş kolları açıklandı. Sinema salonları da genelgede açılacak iş yerleri arasında yer alıyor.
SİNEMALAR NASIL ÇALIŞACAK?
Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, pazar günleri hariç, 07.00 - 21.00 saatleri arasında ve bir koltuk dolu, bir koltuk boş şeklinde düzelnecek yüzde elli kapasite şartıyla sinema salonlarının açılmasına karar verildi.
1 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren genelge ile salonlar yüzde elli kapasiteyle hizmete açıldı. Özellikle şu sıralar devam eden İstanbul Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası yarışma filmleri için bu karar bekleniyordu