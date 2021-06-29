Sinemalar açık mı, kapalı mı? Sinemalar ne zaman açılacak, 1 Temmuz’da açılıyor mu?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 1 Temmuz ile ilgili verilen kararlar da netleşti. Sinema salonlarının açılacağı tarih belli oldu. Sinema salonları ve tiyatrolar açıldı mı, Sinemalar 1 Temmuz’da açılıyor mu, sorusuna yanıt arayanlar genelgenin detaylarını inceliyor. İşte detaylar…
SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Dün yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sinema salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılmasına karar verildi.
TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Özel ve devlet tiyatroları da sinemalar gibi 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecek.
Tiyatro ve sinema salonlarında maske ve mesafe zorunluluğu geçerli olacak. Kişiler arası mesafe kuralı gereği salon kapasitesinin yarısı ile hizmet verilecek.