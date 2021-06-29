Sinemalar açık mı, kapalı mı? Sinemalar ne zaman açılacak, 1 Temmuz’da açılıyor mu?

Kademeli normalleşme sürecine 1 Temmuz’da geçileceği Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Normalleşme detaylarının belli olacağı İçişleri Bakanlığı dün yayımlandı. Genelgeye bağlı olarak Tiyatrolar ve sinemalar ne zaman açılacak, sinema salonları 1 Temmuz’da açılıyor mu, sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 1 Temmuz kararları.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 1 Temmuz ile ilgili verilen kararlar da netleşti. Sinema salonlarının açılacağı tarih belli oldu. Sinema salonları ve tiyatrolar açıldı mı, Sinemalar 1 Temmuz’da açılıyor mu, sorusuna yanıt arayanlar genelgenin detaylarını inceliyor. İşte detaylar…

SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Dün yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sinema salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılmasına karar verildi.

TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Özel ve devlet tiyatroları da sinemalar gibi 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecek.

Tiyatro ve sinema salonlarında maske ve mesafe zorunluluğu geçerli olacak. Kişiler arası mesafe kuralı gereği salon kapasitesinin yarısı ile hizmet verilecek.