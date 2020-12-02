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Sinemalar açık mı? İşte yeni koronavirüs tedbirleri...

02 Aralık 2020 Çarşamba - 16:35 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 16:36

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de yeni bir mücadele dönemi başladı. Son bir aylık dönemde yaşanan vaka artışları nedeniyle hükümet yeni koronavirüs tedbirlerini devreye aldı. Sosyal hayatın tüm alanlarında uygulanacak tedbirler, yasaklar ve kısıtlamalar tek tek duyuruldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında sinemalar, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları, marketler, AVM'ler ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için önemli tedbirler uygulamaya kondu. Peki, Sinemalar açık mı? Sinemalar kapalı mı? Sinemalar kapandı mı? İşte sinemalarla ilgili detaylar...


Koronavirüsle mücadele kapsamında hükğmet yeni yasak ve kısıtlamaları devreye aldı. Hayatın pek çok alanında uygulamaya geçen tedbirler ile vaka sayısının kontrol altında tutulması amaçlanıyor. Bu süreçte, sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, marketler ve AVM'ler ile ilgili kararların yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda da bir takım tedbirler devreye alındı. Koronavirüsün yayılımını azaltmak amacıyla insan sürkülasyonunun olduğu yerlerde yasaklar uygulanacak. Bunların başında da AVM'ler ve sinemalar geliyor. Peki, Sinemalar kapandı mı? Sinemalar açık mı? Sinemalar kapalı mı? İşte yeni koronavirüs tedbirleri...
 
 
SİNEMALAR AÇIK MI? 
 
17 Kasım'da Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinemalarla ilgili olarak 'Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.' demiş 18 Kasım 2020 İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile de kapatılmıştı. 
 
İşte İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan sinema salonları ile ilgili madde: 
 
"31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının? yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır."

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