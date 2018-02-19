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Sinema salonlarını 35 yıl sonra yeniden açıyorlar

AA |  19 Şubat 2018 Pazartesi - 15:02 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 15:02

Suudi Arabistan 35 yıllık sinema yasağının kalkmasını konuşuyor. Bazıları desteklerken, bazılara da bu yeni gelişmeye karşı.


Suudi Arabistan'da 35 yıllık sinema yasağının kalkması ülkede farklı tepkilere neden oluyor. Sinema salonlarının yeniden açılacak olmasına destek verenler konuya  "yatırım ve istihdam" açısından bakarak ekonomiye olumlu yansımaları olacağını ve kültürel bir atmosfer yaratacağını söylerken, uygulamaya karşı çıkanlar ise  ülkenin kendi ürettiği bir sinema yapımının olmadığına işaret ederek sinemaların  Batı kültürünü empoze etmekten başka bir anlamı olmayacağını ifade ediyor.
 
AA muhabirine konuşan eski Suudi Arabistan Kültür ve Sanat Derneği  Başkanı ve Basın Danışmanı Sultan el-Bazigi, 35 yıl aradan sonra sinema yasağının  kalkmasını "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.
 
"Yatırım ve istihdam için önemli bir sektör olacak"
 
Bazigi, "Bu durum şüphesiz farklı bir kültürel atmosfer yaratacak.  Aynı zamanda yatırım ve istihdam için de önemli bir sektör olacak." dedi.
 
Suudi Arabistan halkının sinema dünyasına yabancı olmadığını belirten  Bazigi, "Sinema salonları kapalı olmasına rağmen halkın çoğu, televizyon, veya  tablet aracılığıyla ya da yurt dışına çıktıklarında sinemalara gitmek suretiyle  Arap ve dünya sinemasını yakından takip ediyordu. Şimdi yeni olan; filmleri  vizyona girdiği gibi izleyebilecek olmaları." diye konuştu.
 
"Sinema, dünya kamuoyunu yansıtan bir dil"
 
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, #Riyad'daSinemaSalonlarınınAçılması  etiketiyle yapılan paylaşımlarda sinema salonlarının yeniden açılmasına destek  verenler olduğu gibi karşıt paylaşımların da olması dikkati çekiyor.
 
"Er-Rumeysi" isimli Twitter kullanıcısı, farklı edebi eserlerin teşvik  edilmesi, hikaye türünün gelişmesi ve sinema kültürünün halklar arasında  yaygınlaştırılması için Mısır sinemasının model olduğuna dikkati çekerek sinema  yasağının kalkması dolayısıyla Suudi Arabistan halkını tebrik ederken, "Mıknas"  isimli Twitter kullanıcısı da "Sinema ne oyun ne de eğlence. Dünya kamuoyunu  yansıtan bir dil ve ifade aracı. Suudi Arabistan'da sinema zorunluluktur. Suud  halkına tebrikler." ifadesini kullandı.
 
"Batı kültürünü yaymayı hedefliyor"
 
Sehm el-Leyl isimli Suudi Arabistanlı ise Twitter paylaşımında sinema  salonlarının yeniden açılması fikrine karşı çıkarak, "Bizim sinema salonlarında  sergileyebileceğimiz kendi ürünümüz yok. Dolayısıyla bu yeni durum Batı kültürünü  yaymayı, maddi ve kültürel olarak ürünlerini pazarlayarak Batı'yı memnun etmeyi  hedefliyor." ifadesine yer verdi.
 
"Ahfad eş-Şura" isimli dergi de Bilimsel Araştırma ve Fetva Genel  Başkanlığının "sinemanın haram olduğuna" dair yayımladığı 4120 nolu fetvasına yer  verdi.
 
Suudi "Al Hokair Group" ile İngiliz sinema zinciri "Vue" arasında  anlaşma
 
Öte yandan İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi, Suudi  Arabistan'daki en büyük yatırımcı şirketlerden "Al Hokair Group" ile  İngiltere'nin sinema zinciri "Vue" arasında "Suudi Arabistan'daki 30 sinema  salonunun yeniden açılması" konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu. Haberde,  Suudi Arabistan'daki kalıcı sinema salonlarının çok yakında açılacağı bilgisine  yer verildi.
 
Vue'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tim Richards, söz konusu anlaşmayı,  "dünya sinema tarihinde muazzam bir an" olarak nitelendirdi.  
 
Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığından Aralık 2017'de  yapılan yazılı açıklamada, "Radyo-Televizyon Medya Genel Müdürlüğü Kurulu,  günümüzde ticari işletmeler dahil olmak üzere, sinema salonlarına lisans izni  veren bir karar yayımladı." denilmişti.
 
Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad da konuya  ilişkin açıklamasında, ilk sinema salonunun Mart 2018'de açılmasını  beklediklerini kaydetmişti.
 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım  Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500  kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında ülkesini "ılımlı  İslam"a döndürme sözü vermişti. 

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