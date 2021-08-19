Sinem Ünsal'dan flaş itiraf: Şu anda hayatımda biri var

Oyuncu, Sinem Ünsal, "İlişkide karşımdakini değiştirmeye çalışmam, saygı duyarım. Ben de olduğum gibi davranırım. Kendimi geri plana itip sevgilimi öne çıkarmam" dedi.

‘Mucize Doktor’ dizisiyle adını duyuran Sinem Ünsal, Alem dergisine röportaj verdi. Oyuncu “Canlandıracağım karakterin içimin kıpır kıpır etmesini, Sinem’den çok farklı olmasını isterim. Sınırlarımı zorlamasını keşfedemediğim yanları görmemi sağlamasını beklerim” dedi. İşte ünlü oyuncunun açıklamaları...

KALBİ DOLU

"Şu anda hayatımda biri var. İlişkide karşımdakini değiştirmeye çalışmam, saygı duyarım. Ben de olduğum gibi davranırım. Kendimi geri plana itip sevgilimi öne çıkarmam. Endişeli, disiplinli ve kontrollüyüm. Modum düşürse içinden çıkmayı kolay beceremem. Tek başıma düşüncelere dalıp sadece ona odaklanırım. Kendimi çok eleştiririm. Bir de hayallerimle yaşarım."

"Yıllardır şekersiz beslenmeye çalışıyorum. İşlenmiş yağ ve glütenden de uzak duruyorum. Yemek yapmayı çok sevmem ama farklı kültürlerdeki değişik tatları denemekten çekinmem."

"GARDIROBUM TİŞÖRTLE DOLU"

"Giyim kuşam konusunda konfor odaklıyım. Rahat giyinmeyi tercih ediyorum. Gardırobum tişörtle dolu."

"Büyük oranda törpülediğim obsesif bir kişiliğim var. Ufak tefek gündelik takıntılara sahibim."