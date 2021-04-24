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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu villa kiraladı! Fiyatı dudak uçuklattı
Marmaris Selimiye'de tatil yapmayı seven Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti, bu yaz rotalarını değiştirdi. Kızları Lalin’in üzerine titreyen ünlü çift, pandemi nedeniyle Ege’de dağ tepesinde özel havuzlu ve ıssız bir villa kiraladı. Villanın ortalama aylık kira bedeli ise dudak uçuklattı.
Kızları Lalin’in üzerine titreyen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bu kez Marmaris Selimiye sahilindeki evlerinden kaçmayı tercih etti. 2020 Ekim'de dünyaya gelen kızlarıyla mutlu evlilikleri taçlanan ünlü çift, hem Lalin'in rahatı hem de Covid-19 için önlem aldı.