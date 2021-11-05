Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi!

Beş yıl önce nikah masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz gün Ortaköy'de objektiflere yansımıştı. Muhabirlerin minik kızları Lalin hakkındaki sorularına kahkaha atan ünlü çift, "Acaba yanlış bir şey mi yaptık" diyerek herkesi güldürmüştü.