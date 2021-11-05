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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi!
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal'ın mutlu evliliği devam ediyor. Şimdilerde vakitlerinin büyük bir kısmını kızları Lalin'e ayıran ünlü çiftin bebek beklediği öne sürüldü. İddialara göre; uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, üç buçuk aylık hamile...
Beş yıl önce nikah masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz gün Ortaköy'de objektiflere yansımıştı. Muhabirlerin minik kızları Lalin hakkındaki sorularına kahkaha atan ünlü çift, "Acaba yanlış bir şey mi yaptık" diyerek herkesi güldürmüştü.
Beş yıl önce nikah masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz gün Ortaköy'de objektiflere yansımıştı. Muhabirlerin minik kızları Lalin hakkındaki sorularına kahkaha atan ünlü çift, "Acaba yanlış bir şey mi yaptık" diyerek herkesi güldürmüştü.