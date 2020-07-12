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Sinem Kobal'ın son paylaşımına beğeni yağdı

12 Temmuz 2020 Pazar - 9:23 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 9:23

Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinde dört yılı geride bırakan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi. Hayranları, ünlü oyuncuya hamileliğin çok yakıştığını söyledi.


Oyuncu Sinem Kobal, dört yıl önce meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile masalsı bir düğünle evlenmişti. Kobal'ın hamile olduğu ve kız bebek beklediği yöndeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İmirzalıoğlu tarafından da bu iddialar doğrulandı. Güzel oyuncunun kız çocuğu beklediği ortaya çıktı. Altı aylık hamile Sinem Kobal'dan yeni bir paylaşım geldi.
 
Ünlü oyuncunun Instagram hesabından yayınladığı kare, yaklaşık 250 bin beğeni alırken, "Hamilelik sana çok yakıştı" şeklinde yorumlar geldi.
 

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