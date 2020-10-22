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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin mutlu günü!

22 Ekim 2020 Perşembe - 11:17 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 11:17

2016 yılında evlenen oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kız bebekleri Lalin dünyaya geldi. Kobal, dün gece doğum yaparak, kızını kucağına aldı


Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal dün gece özel bir hastanede suda doğum yaptı. Kızları Lalin'in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin veriyor. Misafir ve aile için ise 5 ayrı oda tutuldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi.
 

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu lalin
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