Sinem Kobal hamile mi? Kenan İmirzalıoğlu ile birlikteliği olan Sinem Kobal'ın ikinci kez hamile olduğu ileri sürüldü. 3 buçuk aylık hamile olduğu iddia edilen Sinem Kobal'ın erkek bebek beklediği de iddialar arasında. Peki, Sinem Kobal kaç yaşında, Sinem Kobal’ın kızı Lalin ne zaman doğdu?

2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, evliliğini gözlerden uzak bir şekilde sürdürüyor. Lalin adını verdikleri bir kız çocukları olan çiftten müjdeli bir haber daha geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sadece kızıyla zaman geçiren Sinem Kobal’ın ikinci kez hamile olduğu iddia edildi. 3 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan oyuncunun erkek bebek beklediği de ileri sürülen iddialar arasında. Peki, Sinem Kobal hamile mi? Sinem Kobal kaç yaşında, Sinem Kobal'ın kızı Lalin ne zaman doğdu?

Sinem Kobal hamile mi?

Hamilelik iddiasına çift henüz bir cevap vermedi.

Sinem Kobal kaç yaşında, Sinem Kobal’ın kızı Lalin ne zaman doğdu?

Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987 tarihinde, inşaat mühendisi bir baba ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak, İstanbul’da dünyaya geldi. Henüz okula başlamadan önce bale eğitimi almaya başlayan Kobal, 1991–1999 yılları arasında, sekiz yıl boyunda bale eğitimine devam etti.

İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi’nden 2001 yılında mezun olan Kobal, eğitim hayatı boyunca basketbol, voleybol ve step sporları ile uğraştı. Ortaokul yıllarında okulun basket takımıyla beraber İstanbul şampiyonluğu kazanan Kobal, oyunculuk kariyerine başladıktan sonra da spordan kopmadı ve de aikido yapmaya devam etti.

Sinem Kobal’ın Dormen Tiyatrosu’nda başlayan oyunculuk kariyeri, henüz 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı Dadı adlı diziyle profesyonel bir boyut kazandı.

2000–2003 yılları arasında gösterimde olan Dadı’nın kadrosunda, Sinem Kobal’ın yanı sıra Kenan Işık, Haldun Dormen ve Gülben Ergen gibi başarılı oyuncular yer almaktaydı. Selena dizisi Kobal’a Jetix Çocuk Ödülleri’nde En Sevilen Türk Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Dadı’nın ardından bir süre tiyatro çalışmalarına geri dönen Kobal, Uygur Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunlarda yer aldı. Liseden mezun olmasının ardından Beykent Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Bölümü’ne katıldı ve de bölümünden başarıyla mezun oldu.

2003 yılında Hürrem Sultan, 2004 yılında ise Lise Defteri adlı dizilerde rol alan Kobal, aynı yıl vizyona giren Okul adlı gençlik-gerilim filmi ile ilk Sinema denemesine imza attı.

2006 yılında, ikinci sinema filmi olan Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu’nda yer aldı. Kült bir trash movie olarak nitelendirilen ilk filmin devamı olarak çekilen Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, IMDB listelerinde tarihin en kötü 100 filmi arasına girmeyi başardı. 2008 yılında Ayakta Kal, 2009 yılında ise Romantik Komedi, genç oyuncunun beyazperdede yer aldığı diğer yapımlar oldu.

Genç oyuncunun 2006–2009 yılları arasında rol aldığı Selena adlı dizi, popülaritesini büyük oranda arttırdı. Fantastik bir dizi olan ve ağırlıklı olarak çocuklara hitap eden Selena’da, genç oyuncu, Cansu Demirci ve Gizem Güven ile beraber kamera karşısına geçti.

Sinem Kobal, 2010 senesi yaz ayında Kanal D’de başlayan daha sonra Star TV’de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.

5 Şubat 2010 tarihinde ise Romantik Komedi filminde “Didem” karakterini oynadı. 14 Şubat 2013 tarihinde ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolünü sürdürdü.

14 Mayıs 2016'da oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’yla evlendi. 22 Ekim 2020 yılında da kızları Lalin dünyaya geldi.