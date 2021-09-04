Sinem Kobal'dan çimlerde sahil pozu

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Zaman zaman pozlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Siyah kombini ile çimlerin üzerinde çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Kobal, paylaşımına "Eylül" notunu düştü. Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Sinem Kobal için "Yine çok güzelsin", "Göz kamaştırıyorsun" gibi yorumlar yapıldı.

"İLK GÖZ AĞRIM"

Öte yandan Lalin adında bir kızı olan Sinem Kobal, 14 Ağustos tarihinde 34 yaşına basmıştı. Nuray Kobal, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutlamıştı.

Birlikte çekilen eski fotoğraflarını paylaşan Nuray Kobal, gönderisine, "İyi kim... İyi ki doğmuş benim ilk göz ağrım..." notunu düşmüştü.