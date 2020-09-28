Sınavsız memuriyet, 15 bin lira harçlık ve...

Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Sağlanan avantajlar birçok kişinin kararını değiştirmesine yol açacak. 15 bin lira harçlık veriliyor. TOKİ konutlarından öncelik ve sınavsız memuriyet imkanı... Askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayıp, ikinci 6 aya uzatanlar tüm bu olanaklardan yararlanabiliyor.

Yeni askerlik sistemi 26 Haziran 2019’da Resmi Gazete ’de yayımlanarak, yürürlüğe girmişti. Zorunlu askerlik süresini 6 aya indiren bu sistem, askerlik çağı gelmiş gençlere vatani görevlerini yapmalarının yanı sıra önemli avantajlar ve kariyer fırsatı da sunuyor. Yeni yasaya göre; zorunlu askerlik süresi olan 6 ayı tamamladıktan sonra, görev süresini 6 ay daha uzatmak isteyenlere sağlanan pek çok hak olduğu gibi sözleşmeli erlere yönelik de cezbedici fırsatlar var.

En az 14 bin 370 lira

Son dönemlerde gençlerden yoğun ilgi gören askerde kalma seçeneğinde ek gelir ve kariyer fırsatı için iki yöntem bulunuyor. Birincisi ‘6+6 ay’ yöntemi. İkincisi de askerliğini daha önce yapanlar için ‘sözleşmeli er’ yöntemi. 6+6 ay seçeneğinde er olarak askere giden genç, askerlik süresinin bitiminde terhis olmayıp, gönüllü şekilde askerlik süresini 6 ay daha uzatma hakkına sahip. Bu er uzattığı 6 ayda, aylık 2 bin 395 lira olmak üzere toplam 14 bin 370 lira maaş alıyor. Askerliğini uzatan onbaşıya aylık 2 bin 549 lira (6 ayda 15 bin 294 lira), çavuşa ise 2 bin 704 lira (6 ayda 16 bin 224 lira) veriliyor.

Subaylığa kadar yükseliyor

Aynı er 6+6 ay olmak üzere toplam 12 aylık (1 yıl) askerliğinin ardından eğer arzu ederse sözleşmeli er olarak da müracat edebiliyor. Bu durumda da ikinci 6 ay askerlik yaptığından ilk kez sözleşmeli er başvurusunda bulunacaklara göre mülakatta 100 üzerinden ilave 20 puan avantajı sağlanıyor. Mülakatı kazanıp sözleşmeli er olduğunda yine aynı kişi için arada uzman çavuş (uzman erbaş) alımı yapılacağı zaman, buna da başvurma hakkı doğuyor. Mülakatta başarılı olan sözleşmeli er, bu sefer sözleşmeli uzman erbaşlığa yükseliyor. Sözleşmeli uzman erbaşlığa devam ederken, sınav açılırsa ve bu sınavı kazanırsa sözleşmeli subaylığa geçiş yaparak daha da yükselebiliyor.

Tazminat ve sınavsız memuriyet

Er olarak başlayan askere, kariyer yolculuğunda tanınan haklar bunlarla da bitmiyor. Sözleşmeli er olarak 7 yıl çalışırsa, 7 yılın sonunda sınavsız memuriyete atanma hakkı da doğuyor. Memuriyette iş kolu ise askerin eğitim durumuna göre belirleniyor. Üstelik, 7 yıllık sözleşmeli erlikten ayrılırken kıdem tazminatı da alabiliyor. Örneğin Doğu bölgesinde görevini yapan bir kişiye, 7 yılın sonunda yaklaşık 100 bin lira kıdem tazminatı verilebiliyor. Tazminatı alan asker, sonra yine kadrolu devlet memurluğuna da geçmiş oluyor.

Kimler sözleşmeli er olabilir?

Zorunlu askerliğini daha önce yapanlar için ‘sözleşmeli er’ seçeneğinde de kariyer yolculuğu 7 yılın sonunda sınavsız memuriyete geçişe kadar uzanıyor. Peki kimler sözleşmeli er olabilir? Sözleşmeli erin hakları neler? İşte tüm ayrıntılar...

Anlamı nedir ve ne kadar sürüyor?

Sözleşmeli er ve erbaş; belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen asker kişi. İlk sözleşme en az 3 yıl en fazla ise 4 yıl olmak üzere yapılıyor. Bu sözleşmeler 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 7 yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabiliyor. Sözleşmeli er ve erbaşlar, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemiyor. (Posta)