27 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
8°C / 3°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.832 0.03 EURO 4,6610 -0.03
USD 3,8050 0.52 ALTIN 161,030 -0.77
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sınavlarda görevli polislere zam müjdesi!

27 Şubat 2018 Salı - 10:16 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 10:16

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda, sınav evrakının kent içi nakline refakat eden Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ödenen sınav ücreti artırıldı


ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda, sınav evrakının kent içi nakline refakat eden Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ödenen sınav ücretleri artırıldı. Buna göre, 850 göstergeden ödenen sınav ücreti bin 200 göstergeden ödenecek.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ÖSYM sınavlarında kent içi sınav evrakının naklinde görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli sınav görevi ücretleri iyileştirildi.
 
Sınav evraklarının kent içi nakline refakat eden Emniyet Genel Müdürlüğü personeline 850 göstergeden ödenen sınav ücreti bin 200 göstergeye çıkartıldı.
 
Bu kapsamda, daha önce net 77 lira olarak ödenen ücretler 109 liraya yükseldi.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.