Sınavlar nasıl olacak? Okullarda 1. dönem yazılı sınavları iptal mi, ertelendi mi yoksa online mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs önlemleri kapsamında okullarda yıl sonuna kadar online eğitimine devam edileceğini duyurmasının ardından, pek soru da akabinde sorulmaya başladı. Sınavların nasıl olacağı ise en çok cevap aranan soruların başını çekiyor.

Okullarda sınavlar nasıl olacak? Sınavlar nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından gözler MEB’e çevrildi. Öğrenciler ve velilerin muğlakta kalan sınavların nasıl olacağının bir an önce açıklanmasını istiyor. İşte detaylar

OKULLARDA SINAVLAR NASIL OLACAK?

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullarda uygulanacak yeni tedbirler açıklandı. Buna göre, ara tatilden sonra okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak. Okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha önce alınan karara göre, online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilen eğitim öğretim döneminde sınavların yüz yüze yapılacağı bildirilmişti. Ancak, alınan yeni tedbirler çerçevesinde sınavların online yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili MEB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRETSİZ YARDIMCI KAYNAKLAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin ve velilerin ders kitabının dışında öğrenciler için çalışma kitabı, kaynak materyal taleplerine yanıt vermek için ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 17,5 milyon kitabın okullara ücretsiz dağıtıldığını geçtiğimiz günlerde bildirdi.

Selçuk, Bakanlık Merkez Bina'da düzenlenen "Kitabım Hep Açık; Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" ilkokul çalışma kitapları ve ortaokul dijital çalışma sayfaları tanıtım programına katıldı.

Bakanlık olarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi destekleyecek çok sayıda materyal geliştirdiklerine dikkati çeken Selçuk, "Bu kez çok daha kapsamlı bir çalışma ile karşı karşıyayız. Yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütülmesi, ihtiyaçların değişmesi ve farklılaşması bize yeni görevler veriyor. Bunları yerine getirmek için her sınıf düzeyinde eş zamanlı olarak kullanılabilecek çalışmaları ilerletiyoruz." diye konuştu.

Zamanın ve mekanın genişlediği bir dönem içinde bulunulduğuna işaret eden Selçuk, çocukların sadece evde ya da okulda değil her zaman çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda eğitim aldığını vurguladı.

Bu süreçte birtakım kavramları öne çıkarmak istediklerini dile getiren Selçuk, bu kavramları, "öğrencilerin ihtiyaçlarını ve farklılaştırılmış öğretimi dikkate almak, çocuklara bireysel gelişimlerine göre kaynaklar sunabilmek ve öğretmenlere destek olmak" şeklinde sıraladı.

Bakan Selçuk, öğrenciler için hazırlanan destek kitapları ve dijital materyallerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hep şöyle bir talepte bulunulur, 'ders kitabının dışında öğrenciler için çalışma kitapları, kaynak materyaller olsa'... Tam da velilerimizin, öğretmenlerimizin sıklıkla sorduğu bu sorunun cevabını vermek için bu çalışmayı yaptık. Somut olarak fen bilimleri, matematik, Türkçe, hayat bilgisi, sosyal bilgiler konularında 17,5 milyon kitabı çocuklarımıza ulaştırmış durumdayız. Her bir öğrencimize, her bir okulumuza bunlar ulaştırıldı. Bunlar, 2020-2021 eğitim öğretim yılı içinde çocuklarımızın ders kitaplarının yanı sıra ilave kaynaklar olarak değerlendirmelerini beklediğimiz kaynaklar. Ortaokul sınıfları için de dijital kaynaklar hazırladık. Bu sınıflara yönelik yine matematik, fen bilimleri, Türkçe, sosyal bilgiler, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerine ait toplam 112 fasikülden oluşan 16 kitap hazırlandı ve EBA'da kullanıma sunuldu. Bu materyallerden de 5 milyon öğrencimiz yararlanabilecek."

Bakan Selçuk, saha çalışması yaptıklarını, öğretmenin ve velilerin taleplerini dinlediklerini, okuldaki ihtiyaçları incelediklerini, ders işleme sırasındaki eksiklikleri tespit etmeye çalıştıklarını, bu konuda binlerce geri bildirime dayalı olarak içerikleri tasarladıklarını anlattı.

Uzmanların çok derinlemesine incelemeleri sonunda kitapların yazıldığını aktaran Selçuk, "Öğrencilerimiz, etkinlikleri yaparken aslında sadece derslerin kazanımlarıyla ilgili içerikleri görmeyecekler, bir taraftan da hayata dair birçok ipucunu bu kitaplarda görmek ve yaşamı öğrenmek için fırsat sahibi olacaklar. Aktif olarak tecrübe etme, bazı deneyleri yapabilme, aile içerisinde, öğretmenlerle birlikte birçok çalışma kağıdını doldurabilme fırsatına sahipler. İstiyoruz ki çocuklarımız kaynaksız kalmasın, düşünen, üreten çocuklarımızın sayısı artsın." değerlendirmesinde bulundu.

"Kitabım Hep Açık" ifadesinde sadece ders ya da çalışma kitaplarının değil çocukların evlerde yaptığı çalışmaların da bulunduğunu kaydeden Selçuk, bu kapsamda ara tatil için "Evde Oyun Var" isimli kitap hazırlandığını hatırlattı.

Çocukların çok daha farklı ve fazla kitap okumalarını istediklerini dile getiren Selçuk, kitapların çocukların zihinsel, duygusal ve dil gelişimleri için çok kritik olduğunu, bu nedenle ders kitaplarıyla sınırlı olmayan bir çerçeveyi arzu ettiklerini söyledi.

"Derslerde keşke şu tür yayınlar olsa" temennisinin uzun süredir dillendirildiğini yineleyen Selçuk, bu çalışmanın hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Selçuk, "Bunlar sadece salgın dönemi için hazırlanan çalışmalar değil, bundan sonraki yıllar için de çocuklarımızın, velilerimizin hizmetine sunacağımız içerikler. Bu tür bir çalışmanın ara tatil boyunca olduğu gibi ara tatil sonrasında da öğrencilerimiz tarafından okullarda, evlerde kullanılacağını biliyoruz." diye konuştu