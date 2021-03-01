Sınavlar iptal oldu mu, lise sınavları ertelendi mi 2021? Kabine Toplantısı kararları: Sınavlar olacak mı, yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak 8 Mart’ta mı?

Lise sınavları yüz yüze olacak şekilde önümüzdeki günlerde başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liselerde yapılacak yüz yüze sınavlara, 8 Mart’tan başlamak üzere illerin Kovid-19 vaka sayısı durumuna göre karar verileceğini bildirdi. Selçuk, “2 Mart meselesi gündeme gelince illerdeki sınavlarla ilgili de bir tedbir almak gerekti. Yaşanabilecek bir kargaşanın önüne geçebilmek için 8 Mart tarihinden başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek” dedi. Ancak gözler milyonlarca öğrencinin gözü kulağı sınavlarla ilgili yeni bir karar çıkar mı, çıkmaz mı düşüncesiyle Kabine Toplantısı’ndaydı. Peki, Sınavlar iptal oldu mu? Yüz yüze sınavlar ertelendi mi, ne zaman yapılacak 8 Mart kesin mi?

Sınavlar 8 Mart mı, sınavlar ertelendi mi? Yüz yüze sınavlar ne zaman, sınavlar iptal oldu mu? Yüz yüze sınavların iptal edilmesini isteyen milyonlarca öğrenci Bakan Ziya Selçuk’un sınavlarla ilgili açıklamasına rağmen Kabine Toplantısı sonrası bu sorulara yanıt aramaya başladı. İşte sınavlar ile ilgili merak edilenler…

Sınavlar iptal oldu mu, yüz yüze sınavlar ne zaman?

8 ve 12.sınıflarda eğitim öğretim açılacak. Düşük ve orta riskteki illerde diğer kademelerde de eğitime başlanılacaktır. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Lise sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde, liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin, '8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek' ifadelerini kullanmıştı.

Vaka sayısı bakımından yüksek riskli ve riskli olan bölgelerde sınavların iptal olup olmayacağı ise bugün netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamalarda yüz yüze eğitim ve sınav sistemine ilişkin de açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Erteleme ya da iptal kararı çıkmaması durumunda sınavlar az riskli illerde 8 Mart’tan itibaren başlayacak.

Konuya ilişkin detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla netleşecek. Açıklama CNN TÜRK ekranından canlı olarak izlenebilecek.