Sınavlar iptal mi? Pazartesi sınav var mı, liselerde yüze yüze yazılı sınavlar iptal mi edildi ertelendi mi? 1 Mart’ta sınav olacak mı?

Sınavların iptali ile ilgili açıklamalar devam ederken, yüz binlerce öğrenci de Twitter'da #TurkishStudentsLivesMatter etiketiyle sınavların iptal edilmesi istedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar ile ilgili 1 Mart tarihini işaret etmişti. Ancak Bakan Selçuk’un bugün yeni bir açıklama yaparak, sınavlara ilişkin bilgiyi güncelledi. Peki, sınavlar iptal mi? Pazartesi sınav var mı, yüze yüze sınavlar iptal mi ertelendi mi? 1 Mart’ta sınav olacak mı?

Sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından yapılmayan sınavlar ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakanı Selçuk sınavların yeniden erteleme durumunun gündemde olmadığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, lise öğrencilerinin yüzde 40'ının yüz yüze sınavlarının tamamlandığına işaret ederek, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır." ifadelerini kullandı. Sınavlar iptal mi? Pazartesi sınav var mı, yüze yüze sınavlar iptal mi ertelendi mi? 1 Mart’ta sınav olacak mı?

Sınavlar iptal mi? 1 Mart sınavları ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda, resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası”nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca “yerinde karar” uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir. "