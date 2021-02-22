Sınavlar ertelenecek mi? Yüz yüze sınavlar iptal edilecek mi?

Sınavlar ertelenecek mi? Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Covid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakan Selçuk "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze sınavlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Covid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumumuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışak bu yüzden çok kritik" ifadelerini kullandı.

10 ÖĞRENCİDEN 4'ÜNÜN SINAVI TAMAM

Bakan Selçuk, öğrencilerin yüzde 40'ının sınavlarının tamamlandığını kaydetti.