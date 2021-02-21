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Sınavlar ertelenecek mi? Bakan Selçuk'tan flaş açıklam

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 15:15 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 15:50

MEB resmen duyurdu. Ve belli oldu. Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu. Yüz yüze etiğimin başlaması ile ilgili açıklama yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yüz yüze eğitimin 1 Mart itibarı ile başlayacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar ile ilgili çok önemli detayları paylaştı. Selçuk yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.


Milyonlarca öğrenci bekliyordu.Ve belli oldu. Bakan selçuk duyurudu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin  yüzde 40'ının yüz yüze sınavlarının tamamlandığına işaret ederek, "Sınavlarınızda  bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla  artıracaktır." ifadelerini kullandı.
 
Bakan Selçuk, Twitter'dan liselerde birinci dönem yapılamayan  sınavların 1 Mart'tan itibaren başlatılmasına ilişkin öğrencilere hitaben  paylaşımda bulundu.
 
Açıklamasına, "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve  paylaşımlarınızı okuyorum." sözleriyle başlayan Selçuk, salgın döneminde  kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle beraber oluşturduklarını, salgının seyrini  günlük izlediklerini, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere  dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirtti.
 
 Bu görüşmeler neticesinde, köy okulları ve ana okullarında yüze yüze  eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınflar ile 8. ve 12.  sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını hatırlatan Selçuk,  şunları kaydetti:
 
"Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için  salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde  40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün  yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır.  Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları  tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında  çalışmak bu yüzden çok kritik.Kararlarımızda, sağlığınız her zaman  önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin  üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza  odaklanın, lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."
 
  
 

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