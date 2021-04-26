Sınavlar ertelendi mi, lise sınavları iptal mi oldu? Kabine Toplantısı sona erdi! İlkokul, ortaokul ve liseler öğrencileri merak ediyor!

Milli Eğitim Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada İlkokul, ortaokul ve liseler öğrencileri merak içinde "Sınavlar iptal mi olacak, ertelendi mi?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili açıkla yapıp kabine toplantısına işaret etmişti. Kabine Toplantısı sona erdi. Peki, liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal edildi mi?

Koronavirüs vaka sayıları yüksek artışın ardından 40 binlere düştü. 3 Mayıs tarihine ertelenen sınavların yeniden tarih değişikliği olup olmayacağı ise merak ediliyor. Bakan Selçuk "Sınavlar iptal mi, ertelendi mi?" sorusunu yanıtlayarak "Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız." ifadelerini kullandı ve kabineye işaret etti. Kabine Toplantısının sona ermesinin ardından Sınavlar iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" sorularına ait gelişmeleri yakından takip ediyor.

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir