Sınav stresinden dişleri kırılıyor!

Haziran ayı pek çok öğrenci için sınav ayı… Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs stresine bir de sınav stresi eklenince pek çok öğrenci için bu süreç sancılı geçiyor. Salgın ve sınav stresini bir arada yaşayan öğrencilerde diş sıkma problemleri sıklıkla görülüyor. Bruksizm adı verilen diş sıkma sorunu dişlere zarar veriyor hatta dişlerin kırılmasına neden olacak boyutlara ulaşabiliyor. Diş Hekimi Arzu Yalnız Bruksizm hakkında bilgi verdi ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) 6 Haziran’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 26-27 Haziran’da yapılacak. Sınavlara sayılı günler kala sınav stresi ve koronavirüs endişesini bir arada yaşayan öğrencilerde dişleri sıkma yani bruksizm hastalığı görülüyor. Dişlerini sıkan öğrenciler, dişlerini kırabiliyor, diş dolgularına zarar verebiliyor hatta çene eklemi, kulak, baş, yüz, boyun ve sırt ağrıları çekebiliyorlar.

‘UYKUDA OLUYOR’

Bruksizm hakkında bilgi veren Diş Hekimi Arzu Yalnız, “Genellikle uyku halindeyken olan bu durumda kişi bunu bilinçsiz bir şekilde yapar ve uyandığında dişlerini sıktığını hatırlamaz ama dişlerinde ve çene kaslarında ağrı hisseder” dedi.

PANDEMİYLE ZİRVE YAPTI

Yalnız, son yıllarda iş dünyasında çok daha fazlaca görülür bir hal alan ve bu nedenle patron hastalığı olarak da tanımlanan bu rahatsızlığın sınava hazırlanan öğrencilerde de çok yaşandığını söyledi.

Arzu Yalnız, "Her yıl bu tarz vakalarla karşılaşıyoruz. Ancak geçen yıldan itibaren daha da arttı. Çünkü sınav stresine sınavda koronavirüs olurum endişesi de eklendi. Bunlar da öğrencilere stres olarak döndü" dedi.

RANDEVULAR SINAV SONRASINA

Yalnız, "Son zamanlarda bu nedenle baş ağrısı çektiğini hatta dolgularının kırıldığını belirten öğrenciler var. Acil müdahale gerektirenlerle tedaviye başladık. Bazı öğrenciler şu an bu işlemlerle uğraşmak istemedikleri için LGS’den sonrası için randevu aldı. Sınavdan sonra tedavilerine başlayacağız" diye konuştu.

ÇÖZÜMÜ VAR MI?

Bruksizmin sebepleri gibi tedavisinin de farklılık gösterdiğini aktaran Diş Hekimi Arzu Yalnız, çözümüne yönelik ise şu bilgileri verdi: “Gece diş sıkmanın çözümüne yönelik her hastaya özgü yapılan gece plakları kullanılabiliyor. Bu hareketli protez şeklinde, dişlerin üzerine yerleştirilen bir plak. Bazen bunlar yeterli olmamakta stres için psikolojik destek alınabilmekte ya da bruksizm için ilaç enjeksiyonu uygulanabilmekte.”

İSKELET YAPISINI BOZABİLİR

Bu tür rahatsızlıkların hissedilmesiyle birlikte hemen doktora başvurulması ve en kısa sürede önlem alınması gerektiği uyarısında bulunan Arzu Yalnız, “Aksi halde, diş sıkmayla başlayan rahatsızlık iskelet yapısını bozabilecek boyutlara kadar uzanabilir” diye konuştu.