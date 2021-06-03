Sınav kaygısı ile başa çıkma yolları

Koronavirüs sürecinde yürütülen uzaktan eğitim, öğrencilerin ciddi zorlanmalar yaşamasına yol açtı. Öğrencilerin dinlendikleri veya oyun oynadıkları ev ortamının ders gördüğü yer haline geline geldiğini belirten uzmanlar, bu dönemde sınava hazırlık yapan öğrencilere tavsiyelerde bulunuyor. Uzmanlar, planlı ve programlı olmakla birlikte uyku düzeninin sağlanmasının adaylarda kaygıyı azaltabileceğine dikkat çekiyor. Peki, Sınav kaygısı nasıl azaltılır? Sınav kaygısı ile başa çıkma yollarını Klinik Psikolog Serkan Elçi anlattı.

Yaklaşan Liselere Giriş Sınavı ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavları öncesi adaylarda oluşabilecek kaygıların nedenleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Klinik Psikolog Serkan Elçi, sınav kaygısını azaltmanın yollarını anlattı.

ÖĞRENCİLER CİDDİ ZORLANMALAR YAŞIYOR

Özellikle koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitim de öğrencilerin ciddi zorlanmalar yaşadığını kaydeden Serkan Elçi, “Normalde bir ev kişi için dinlenme yeridir. Bir çocuk ve genç için ev oyun oynadığı yerken artık eğitim aldığı, dersleri gördüğü yer haline geldi. Dolayısıyla bunları zihinlerinin kodlaması da zaman alabilir. Hem dinlenme yeri hem de oyun oynadığı, dinlendiği yerlerin ders gördüğü yer ile aynı olması kişi için zorlukları da beraberinde getirebiliyor.” dedi.

PLANLI OLMAK KAYGIYI AZALTIYOR

Sınav kaygısı ile ilgili kişilerin bu kaygıyı azaltabilmeleri için öncelikle planlı ve programlı bir şekilde ilerlemesinin önemine değinen Elçi, “Kişinin yarın ne yapacağını çok iyi bilmesi gerekiyor. Günlük rutinlerini oluşturabilirse, ne çalışacağına, neye bakacağına hatta hangi saat aralıklarında bu noktaya özen göstereceğini ve üzerinde duracağını bilirse günlük olan bu kaygılarında ciddi derecede azalma meydana gelebilir.” dedi.

O GÜN NE ÇALIŞACAĞINI BİLMELİ

Kaygının azaltılmasında bir diğer önemli noktanın da zamanı doğru belirlemek olduğunu kaydeden Serkan Elçi, “Yani kişinin içinde bulunduğu günde ne çalışacağını biliyor olması gerekiyor. Belirlediği zamana da mümkünse yüzde 70-80 oranında uyuyor olması bile büyük bir başarıdır. Kişinin geleceğe yönelik planlarını yapıyor olması ve gerçekçi beklentilere sahip olması da çok önemlidir. Bir kişi çalışmasının temposuna göre yaklaşık olarak ne yapabileceğini sınavda da bilebilir. Ona göre bir hedef belirlediyse, gerçekçi bir hedefi varsa bu hedefe yönelik çalışması çok daha yerinde olacaktır.” diye konuştu.

UYKU DÜZENİ DE SINAV KAYGISINI ETKİLİYOR