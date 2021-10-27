Sınav gözetmenliği başvuruları ne zaman? AÖF sınavında görev almak isteyen öğretmenler için başvuru süreci başlıyor!

AÖF güz dönemi ara sınavına kısa bir süre kala Atatürk Üniversitesi sınav gözetmenliği ile ilgili duyuru yayımladı. Duyuruya göre, Atatürk Üniversitesi, AÖF güz dönemi ara sınavında görev almak isteyenlerin başvuru yapmasını istedi.
AÖF SINAVINDA GÖREV ALMAK İSTEYEN ÖĞRETMENLERİN BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?
Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavı Görev Talep Duyurusu
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Güz Dönemi Ara Sınavında görev almak isteyen personel
29 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Atatürk Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (https://gis.atauni.edu.tr) üzerinden görev talebinde bulunabilirler."
SINAV GÖZETMENLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
AÖF sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler, Atatürk Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi https://gis.atauni.edu.tr sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.