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Sinan Özen, kızı için dua istedi!

Sinan Özen, kızı için dua istedi! Şarkıcı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girdi. 56 yaşındaki Özen'in geçtiğimiz şubat ayında baba oldu.
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