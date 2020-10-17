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Sinan Özen'in kızı Neva 7. kez ameliyata alındı

Sinan Özen ile eşi Burcu Kartal'ın 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 6 altı kez ameliyat geçirmişti. Neva, bugün 7'inci kez ameliyat masasına yattı.

Sinan Özen'in kızı Neva 7. kez ameliyata alındı Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen, geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelen kızı Neva için dua istedi. Sinan Özen ile eşi Burcu Kartal'ın 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 6 altı kez ameliyat geçirmişti. Neva, bugün 7'inci kez ameliyat masasına yattı.
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