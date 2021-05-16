ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Sinan Özen'den yeni imaj!

Sinan Özen'den yeni imaj!

Sinan Özen'den yeni imaj! İkiz bebeklerinden kızı Neva'nın sağlığına kavuşması ile derin bir nefes alan ünlü sanatçı Sinan Özen imaj değiştirdi. Kıvırcık saçlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.