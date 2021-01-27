Sinan Özen'den müjdeli haber! Kızı Neva Özen sağlığına kavuştu

“Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hastanemizi yenileyeceğiz"

EÜTF Hastanesinin yerinde yenilenmesiyle ilgili etüt proje ihalesinin yapıldığını hatırlatan Rektör Budak, “İnşallah hastanemizi de Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yenileyeceğiz. Fiziki imkanlarımızla bu tür ekstrem hastalıklar da dahil olmak üzere ülkemize, insanlığa büyük hizmetler yapacağımızı düşünüyorum. Özen ailesine geçmiş olsun diyorum, Allah şifasını verdi” diye konuştu.

Ünlü sanatçıdan konser sözü aldı

Öğrencilerin yüz yüze eğitime geçmesini büyük bir heyecanla beklediklerini vurgulayan Rektör Budak, “İnşallah öğrencilerimiz gelir ve bir bahar şenliği yaparız. Sinan Özen de orada bir konser verir. İnşallah Covid süreci de yakın zamanda biter. Daha farklı, daha güzel ortamlarda bir arada oluruz” dedi.

“Tedavinin büyük bölümünü atlattık”

60 kişilik ekip

Türkiye’de alanında kurulan ilk tek merkez olan EGEBAYRUM Müdürü Prof. Dr. Funda Çetin, merkezin nadir hastalıklardan bağırsak yetmezliği konusunda gönül birliği yapan yaklaşık 60 kişilik bir ekipten oluştuğunu söyledi. Kurulduğu günden bu yana merkezde 45 hastanın tedavi edildiğini belirten Prof. Dr. Çetin, “Neva bebeğimiz de bizim yüzümüzü güldüren hastalarımızdan biri oldu. Tabi bu geniş bir ekip çalışmasıyla elde edilen bir başarı. Ahmet hocamızın cerrahi teknikleri, hemşirelik bakımından invaziv radyoloji ve benzeri birçok alanın burada yapılabilmesinden dolayı bugünlerimize geldik. Burada ailelerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kolumuz da onlar aslında. Onun için ailelere, yönetimimize ve Rektör hocamıza çok teşekkür ediyorum. Biz bu gönül bağıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

EÜTF Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelik de “Bizlere bu imkanları sağladığı için başta yönetimimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Cerrahi ayağının çok önemli olduğu bir hastalık grubuyla ilgileniyoruz. Yardımcı olduğumuz için çok sevinçliyiz. İyi bir sonuç aldığımız için son derece mutluyuz. Merkezimiz, bu tür hastalara yardım etmeye kol kanat germeye devam edecek” diye konuştu.