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Sinan Dersim kod adlı terörist Dalokay Şanlı öldürüldü

23 Nisan 2021 Cuma - 8:23 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 8:27

PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın Yürütme Konseyi üyesi olan Sinan Dersim kod adlı Dalokay Şanlı'nın geçen yıl ekim ayında Kandil'e düzenlenen nokta hava harekâtıyla öldürüldüğü tespit edildi. PKK'nın para kasası olan Şanlı, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Bahoz Erdal, Duran Kalkan gibi örgütün kilit isimlerinin yer aldığı KCK'nın 14 kişilik karar organında yer alıyordu.


İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın, Türkiye sınırlarından temizlenmesi için yaz döneminde 9 bin 630 operasyon yapılacağını duyurdu. Operasyonların stratejisi ise ‘ara-bul-yok et’ olacak
İçişleri Bakanlığı'nca, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak amacıyla ilkbahar-yaz dönemi operasyonlarının başladığı açıklandı. 
 
Bu dönemde 9 bin 630 planlı operasyonun gerçekleştirileceği belirtildi. Operasyonlara Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katıldığı duyuruldu. 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek operasyonlar, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terörü kaynağında 'ara-bul-yok et' stratejisiyle yapılacak.
 
MİT BULDU, TSK VURDU PKK 6 AY SONRA DUYURDU
 
PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın Yürütme Konseyi üyesi olan Sinan Dersim kod adlı Dalokay Şanlı'nın geçen yıl ekim ayında Kandil'e düzenlenen nokta hava harekâtıyla öldürüldüğü tespit edildi. PKK'nın para kasası olan Şanlı, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Bahoz Erdal, Duran Kalkan gibi örgütün kilit isimlerinin yer aldığı KCK'nın 14 kişilik karar organında yer alıyordu. (Sabah)

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