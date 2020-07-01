Sinan Çetin 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydı!

Yönetmen Sinan Çetin, önceki gün Bebek'teki bir mekanda toplantı yaparken görüntülendi. Bilgisayardan görüntü izleyen Çetin, koronavirüs salgınına karşı 1,5 metre olan 'sosyal mesafe' kuralına uymadı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Sinan Çetin, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Mekanda bir erkek ve bir kadınla oturan ünlü yönetmen, toplantı yaptı.

Bilgisayardan görüntü izleyen Sinan Çetin'in, koronavirüs salgınına karşı 1,5 metre olan 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı görüldü.a