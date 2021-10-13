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Sinan-Ayşe Engin'in büyük gururu!

13 Ekim 2021 Çarşamba - 16:14 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 16:34

Eski futbolcu Sinan Engin ile Ayşe Engin'in mezun olan kızları Elif, stajını tamamladı. Ünlü çift, resmen avukat olan kızlarını yaptıkları paylaşımlarla tebrik etti.


Sinan Engin-Ayşe Engin çiftinin kızları Elif, geçtiğimiz yıl Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştu. Stajını tamamlayan Elif Engin, resmen avukat oldu.
 
"YOLUN AÇIK OLSUN KIZIM"
 
Sosyal medya hesabından kızının cübbeli karesini paylaşan Ayşe Engin, "Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah. Yolun açık olsun kızım" ifadelerini kullandı. Sinan Engin de kızının fotoğrafını Instagram hesabından "Canım kızım" notuyla yayınladı.
 
 
Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören çiftin kızına çok sayıda tebrik mesajı geldi.
 

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