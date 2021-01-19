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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı kararını verdi!
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'dan müjdeli bir haber var... Dokuz ayda boşanan ünlü çiftin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeniden nikah masasına oturacağı konuşuluyor.31 Aralık 2018 tarihinde evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, dokuz ay sonra boşanmıştı. Ayrılığa uzun süre dayanamayan ve ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren ikilinin, yeniden evleneceği iddia edildi.