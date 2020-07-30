ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Sinan Akçıl görüntüsü ile şaşırttı!

Sinan Akçıl görüntüsü ile şaşırttı!

2 yıl öncesine kadar fitness dergilerine kaslarını sergilediği pozlar veren Sinan Akçıl’ın o halinden eser kalmadı.

Sinan Akçıl görüntüsü ile şaşırttı! Pandemi sürecinde sporu aksatan ve kilo alan ünlü şarkıcı, önceki gün Çeşme’de görüntülendi.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.