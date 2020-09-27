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Sinan Akçıl'dan konuşulacak itiraf! "İlk defa tek eşliyim"
Sinan Akçıl'dan çarpıcı itiraf... Armağan Çağlayan'ın You Tube programına konuk olan Sinan Akçıl özel hayatı ile ilgili sorulara yanıt verdi. Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programında konuşan Akçıl, ilk defa tek eşli olduğunu itiraf etti.
Armağan Çağlayan'ın You Tube programı 'Gör Beni'ye konuk olan müzisyen söz yazarı Sinan Akçıl, kariyeri ve özel hayatına dair merak edilen soruları yanıtladı. Hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile evliliği ile ilgili de konuştu. İşte Armağan Çağlayan'ın Sinan Akçıl ile ilgili söyleşisinden satır başları: