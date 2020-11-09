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Sinan Akçıl'dan Kim Kardashian'a ağır gönderme!

09 Kasım 2020 Pazartesi - 14:56 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 14:56

Azerbaycan'ın 20 yıldır Ermenistan'ın sömürgesi altında olan Şuşa'nın kurtarılmasından sonra Sinan Akçıl paylaşım yaptı. Akçıl, büyük bir coşku ile yaptığı paylaşıma Kim Kardashian'ı etketledi.


Ermenistan'ın hain saldırılarından sonra harekete geçen Azerbaycan ordusundan başarı üstüne başarı haberi geldi.
 
Azerbaycan ordusu son olarak 20 yıldır Ermenistan işgalinde olan Şuşa'yı kurtardı. Bu zafer ülkemizde de büyük coşkuyla karşılandı. Bunlardan biri de Sinan Akçıl oldu.
 
Akçıl, sosyal medya hesabından Şuşa'nın olduğu yeri ve bir Azeri askeri paylaştı. Aynı zamanda genç şarkıcı paylaşıma "Şuşa'yı şimdi ziyaret etmek ister misin?' notunu yazıp
Kim Kardashian'ı etiketledi.
 
 
Ermeni asıllı Kardashian, Ermenistan'ın sivilleri vurmasını görmezden gelerek, bu topraklarda hakları olduğuna dair iddialarda bulundu. Ayrıca Türkiye'nin kardeş ülke Azerbeycan'a yardım etmemesi gerektiğini söylemişti. Bununla yetinmeyen milyarder, Ermenistan ordusuna para yardımında bulundu. 

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