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Sinan Akçıl: Bülent Ersoy gibi oldum

Sinan Akçıl: Bülent Ersoy gibi oldum Alışveriş merkezinden çıkarken, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, yaptığı alışveriş tarzını Bülent Ersoy'un alışverişlerine benzetti.
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