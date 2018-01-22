Şimşek: Operasyonun ekonomiye etkisi sınırlı

KGF'nin oldukça etkin bir şekilde çalıştığını belirten Şimşek, “Hem mali disiplinin koruyacağız hem de reform yapacağız” dedi.

KGF protokolünün 55 milyar TL kefalet limitini kapsayacağını dile getiren Şimşek, “Önümüzdeki dönemde geri dönüşleri de tekrar kullandıracağız” dedi.

İmalat sanayi yatırımlarına öncelik verildiğini belirten Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin üretken kapasitesini artırması gerektiğini ifade etti.

Gelşşmekte olan ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin “son derece güçlü” olduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı daha dayanıklı hale getirileceğini söyledi.

Suriye'deki gelişmelerle ilgili de görüş bildiren Şimşek, Türkiye'nin terörle mücadelede yeni bir safhada olduğunu belirtti.

Afrin operasyonunun dar kapsamlı olduğunu söyleyen Şimşek, gelişmelerin ekonomiye etkisinin son derece sınırlı olduğunun altını çizdi. (Bloomberg)