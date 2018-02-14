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Şimşek: Döviz düzenlemesi hazirana kadar biter

14 Şubat 2018 Çarşamba - 9:38 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 9:38

Başbakan Yardımcısı Şimşek, büyük şirketler için hayata geçirilecek döviz düzenlemesinin haziran ayına kadar biteceğini duyurdu.


15 milyon doların üzerinde döviz borcu olan 2 bini aşkın büyük ölçekli şirket için hayata geçirilmesi planlanan düzenlemede çalışmalar sürüyor. 
 
Bloomberg'e konuşan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyük şirketlerin döviz borçluluğu ile ilgili düzenlemenin haziran ayına kadar biteceğini bildirdi. 
 
Şirketlerin tedbirsiz risk yönetimlerinin dalgalanmalara yol açmaması gerektiğini dile getiren Şimşek, "Hazirana kadar biter. Yani orada küçük-orta ölçekli firmaların ötesinde sadece ve sadece hedge imkanı sunmayı düşünüyoruz” dedi. 
 
Başbakan Yardımcısı Şimşek daha önce yaptığı açıklamada, "15 milyon dolar üzerinde döviz borcu bulunan 2 bin 118 büyük ölçekli şirket için veri tabanı ve düzenleme çalışmalarını bu yılın ilk yarısında tamamlayacağız" ifadesini kullanmıştı.

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