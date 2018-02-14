Şimşek: Döviz düzenlemesi hazirana kadar biter

Başbakan Yardımcısı Şimşek, büyük şirketler için hayata geçirilecek döviz düzenlemesinin haziran ayına kadar biteceğini duyurdu.

15 milyon dolar ın üzerinde döviz borcu olan 2 bini aşkın büyük ölçekli şirket için hayata geçirilmesi planlanan düzenlemede çalışmalar sürüyor.

Bloomberg'e konuşan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek , büyük şirketlerin döviz borçluluğu ile ilgili düzenlemenin haziran ayına kadar biteceğini bildirdi.

Şirketlerin tedbirsiz risk yönetimlerinin dalgalanmalara yol açmaması gerektiğini dile getiren Şimşek, "Hazirana kadar biter. Yani orada küçük-orta ölçekli firmaların ötesinde sadece ve sadece hedge imkanı sunmayı düşünüyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek daha önce yaptığı açıklamada, "15 milyon dolar üzerinde döviz borcu bulunan 2 bin 118 büyük ölçekli şirket için veri tabanı ve düzenleme çalışmalarını bu yılın ilk yarısında tamamlayacağız" ifadesini kullanmıştı.