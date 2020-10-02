Simpsonlar’ın Trump kehaneti: Trump ölüyor!

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı olayları önceden tahmin etmesi Trump ve eşinin korona virüse yakalandığının duyurulmasının ardından gözler, Simpsonlar’ın Trump kehanetine çevirdi. Dizi, Donald Trump'ın başkan seçileceğini, Beyut’taki patlamanın olacağını, Çin’den bir virüsün geleceğini önceden işlemesi bu defa da Trump'ın öldüğü iddialarıyla gündemde. Sosyal medyada ve arama motorlarında Trump ne zaman ölüyor, sorusuna yanıt arıyor. İşte Simpsonlar'ın kehanetleri…

Simpsonlar dizisi yeniden gündeme geldi. Trump ve eşinin korona virüse yakalanması Simpsonlar kehanetlerini hatırlattı. Simpsonlar'ın bir bölümünde, Trump'ın ölüm tarihi olarak 27 Ağustos 2020'yi işaret etmesi sosyal medyanın yeniden konusu oldu. Gerçi Trump'ın ölüm tarihi olarak işaret edilen günde Trump hayatının tarihi gecelerinden birini yaşadı. 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmesini, Beyaz Saray'da yaptığı konuşma ile kabul etti. İşte Simpsonlar’ın kehanetleri…

Beyrut patlaması

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın ardından, Simpsonlar'ın eski bir bölümü sosyal medyada konuşuldu.

Beyrut'ta büyük bir patlama sonucunda liman yakınında yerde oluşan mantar şeklindeki bulutun her yere yayıldığı görülürken, benzer görüntüler yine Simpsonlar'ın da bir bölümünde yayınlanmıştı.

Kolomb heykelinin başının kesilmesi

Dizinin The Telltale Head adlı bölümünde Bart Simpson, çizgi dizinin kurgusal kasabası Springfield'ın kurucusu Jebediah Springfield'ın heykelinin başını kesiyor.

ABD'de Afro-Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protesto hareketinde göstericiler, Boston'daki Waterfront Parkı'nda bulunan Kolomb heykeline saldırmıştı. Jebediah Springfield'ın heykeli gibi, heykelin başı gece yarısı sökülmüştü.

Corona virüs

Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

Trump’ın başkan seçilmesi

2000 yılında yayınlanan Bart to Future bölümünde yeni başkan Lisa Simpson, “Sizin de bildiğiniz gibi, Başkan Trump’tan bize oldukça yüklü bir bütçe çatlağı miras kaldı” derken, kendisinden önce Trump’ın başkan olduğunu belirtmiş oldu.

Yeni Star Wars filmleri

Star Wars’ın yeni filmlerinin çekileceğini aktarmıştı.

Dizide sayılanana benzer pek çok kehaneti görmek mümkün. Akıllı telefonlardan, akıllı saatlere, kripto paradan 11 Eylül saldırılarına kadar birçok konusun önceden işlendiği dizi bölümlerinde görülüyor.