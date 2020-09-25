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Simit tablasıyla bayılma numarası yaparak ilaç parası istedi

DHA |  25 Eylül 2020 Cuma - 12:55 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 12:55

Ankara'da kimliği belirsiz kişi başındaki simit tablasıyla aynı bölgede 3 kez art arda yere düşüp bayılma numarası yaparak, yardıma gelenlerden ilaç parası istedi.


Ankara'da simitçi gibi davranan kişi, bayılma numarası yaparak epilepsi hastası olduğunu, ilaç parası olmadığını söyleyip para istedi.
 
Ankara'da Mevlana Bulvarı'nda başındaki simit tablası bulunan kimliği belirsiz kişi, kaldırım ile yolun birleştiği bölgede yere düşüp, bayılma numarası yaptı. Yere düşerken ve yerdeki simitleri yola doğru ittirirken kameraya yansıyan kişiyi görünler, yardıma koştu.
 
Simitçi gibi davranan kişi, epilepsi hastası olduğunu, ilaç parası olmadığını söyleyerek para isterken, ambulans çağrılması tekliflerini kabul etmedi. Çevredekilerin yerden kaldırıp simitlerini topladığı kişi, aynı bölgede bir süre sonra art arda iki kez daha aynı şekilde yere düşüp bayılma numarası yaparak, yardım edenlerden para aldı.
 
En son yere düşüp bayılma numarası yaptığında çevredekilerin haber vermesi üzerine motosikletli sağlık ekibi geldi. Tedaviyi ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kimliği belirsiz kişi, simitlerini toplayarak bölgeden uzaklaştı.
 

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Ankara Simit tablası ilaç
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