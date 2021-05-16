Sağın, Murat Boz’un 2011 yılında yayınladığı “Geri Dönüş Olsa” şarkısını ilk kendisinin söylediğini itiraf etti: “O şarkı yıllar önce bendeydi. Param yetmediği için alamamıştım. Murat Boz verdi parayı, aldı. Sağ olsun Erdem Kınay benim sesimden şarkıyı dinletip satmış. Murat’ın menajerini gördüm, ‘Ne kadar güzel bir şarkı söylemişsin, biz onu aldık’ dedi. O benim içimde yara oldu.”
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- Simge yıllar sonra itiraf etti: Şarkıyı Murat kaptı
Simge yıllar sonra itiraf etti: Şarkıyı Murat kaptı
16 Mayıs 2021 Pazar - 16:35 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 16:35