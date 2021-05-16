16 Mayıs 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2920 0.22
USD 8,4700 -0.37 ALTIN 501,370 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Simge yıllar sonra itiraf etti: Şarkıyı Murat kaptı

16 Mayıs 2021 Pazar - 16:35 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 16:35

Simge Sağın, Murat Boz ile ilgili bir itirafta bulundu. Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk olan şarkıcı, İbrahim Selim’in sorularını yanıtladı.


Sağın, Murat Boz’un 2011 yılında yayınladığı “Geri Dönüş Olsa” şarkısını ilk kendisinin söylediğini itiraf etti: “O şarkı yıllar önce bendeydi. Param yetmediği için alamamıştım. Murat Boz verdi parayı, aldı. Sağ olsun Erdem Kınay benim sesimden şarkıyı dinletip satmış. Murat’ın menajerini gördüm, ‘Ne kadar güzel bir şarkı söylemişsin, biz onu aldık’ dedi. O benim içimde yara oldu.”
 

ETİKETLER

simge murat boz popçu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.