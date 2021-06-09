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Simge Sütşurup ile Doğu Demirkol aşk mı yaşıyor?

09 Haziran 2021 Çarşamba - 9:22 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 9:22

Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup, yeni yaşını önceki akşam Etiler’deki bir mekanda kutladı. Genç kadının ablası Simge Sütşurup’a gecede Doğu Demirkol eşlik etti.


Bir süredir şarkıcı Mustafa Sandal’la ilişki yaşayan Melis Sütşurup, 32’nci yaşını önceki akşam Etiler’deki bir restoranda kutladı.
 
Kutlamaya Sandal’ın yanı sıra genç kadının ablası Simge Sütşurup da katıldı. Simge Sütşurup’a gece boyunca eşlik eden isim ise Doğu Demirkol’du.
 
Mustafa Sandal çıkışta selam verdiği muhabirlere “Melis’in doğum gününü kutladık” dedi.
 
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ÖNCE YÜZÜNÜ GİZLEDİ
 
Geçen yıl Farah Zeynep Abdullah’la aşk yaşayan ve ilişkisiyle uzun süre gündemden düşmeyen Doğu Demirkol, gecenin sonunda Simge Sütşurup’un aracına bindi.
 
Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ikili, patlayan flaşlarla şaşkınlık yaşadı. Önce eliyle yüzünü gizlemeye çalışan Sütşurup, daha sonra gülerek “Arkadaşız” dedi.
 
 
 

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