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Simge Sağın'ın 350 bin TL'lik tatili!

Simge Sağın'ın 350 bin TL'lik tatili! Tatilini son 10 yıldır karavanda geçiren Simge Sağın, ailece İzmir Gümüldür’deki bir kamp alanında 15 gün kalıyor.
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