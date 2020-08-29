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Simge’nin Çeşme tatili

Simge’nin Çeşme tatili Pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın, tatil için Çeşme’yi tercih etti.
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