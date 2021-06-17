Gazetevatan.com » Ekonomi » Şimdiden 500 kişi istedi! Resmen sipariş yağıyor, fiyatı ise...
Şimdiden 500 kişi istedi! Resmen sipariş yağıyor, fiyatı ise...
Talep patladı, sipariş yağıyor. Sezon başladı. Şimdiden 500 kişi sipariş verdi. Geçen sene kilosu 1000 liraya satılıyordu, bu yıl ise fiyatı henüz açıklanmadı. Siparişler eylülün 20’sinde teslim edilecek. Rize'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balının sezonu başladı.
İkizdere'ye bağlı Ballıköy'deki Anzer Yaylası'nda 200 üretici, 3 bin kovanda bal üretimine başladı. Anzer'de arılar, yaz boyu 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten oluşan zengin yayla florasından çiçek özü toplayarak, bal üretecek.